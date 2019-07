Англия ФА въвежда временно отстраняване от игра 30 юли 2019 | 16:25 0



Експериментът влиза в сила от началото на този сезон 2019/2020, информира пресслужбата на ФА. Тази санкция ще се налага за момента само за оспорване на съдийски решения.

Temporary dismissals will be introduced across all levels of grassroots football this season.



За спора с рефера играчите ще получават жълт картон и ще сядат на скамейката на наказаните. След като изтърпи наказанието си, играчът се връща на терена и ще продължи да играе, а определени минути неговият отбор ще бъде с човек по-малко.



Ако обаче два пъти е отстранен за спор със съдията един и същи футболист, то при втората санкция автоматически ще му бъде показван червен картон.

Another trip to the sin bin for you, and you're not allowed back on. After ten minutes on the sideline, you have to be substituted - and your side went 2-0 down in the meantime.



