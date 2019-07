Още един майстор на паса избра Италия

След като Милош Теодосич премина във Виртус (Болоня), сега още един майстор на паса официално подписа с отбор от Италия. Испанският плеймейкър Серхио Родригес вече е част от състава на Олимпия (Милано), парафирайки тригодишен договор с единствения представител на страната в Евролигата.

“Това е нова глава в баскетболната ми история. Вълнувам се и съм изключително мотивиран. Този трансфер означава много за мен и семейството ми. Много сме щастливи. Еторе Месина бе един от най-големите фактори, които натежаха при финалния ми избор. Ще направим всичко по силите си, за да накараме феновете на Олимпия да се гордеят”, заяви Родригес, който е работил с треньора Месина в Реал (Мадрид).

