Други спортове Париж ще приеме големия финал на състезанието Red Bull Dance Your Style през октомври 30 юли 2019 | 13:54 0



копирано





Именно чрез гласуване зрителите ще бъдат безпристрастният рефер, който ще избере големия победител в надпреварата. Участниците във финала на Red Bull Dance Your Style ще имат пълната свобода да покажат своята идентичност и стил на танцуване, като това ще се случи в директни битки. Всеки един от тях ще трябва бързо да се адаптира спрямо зададената музика, която ще покрива различни стилове - от класика до съвременни хитове.



За да се отличат най-добрите финалисти, до този момент са се провели повече от 50 събития в над 30 държави. В България участниците също имат възможност да се включат в танцовата надпревара в два града – София и Пловдив.



Кой танцьор ще бъде големият шампион тепърва предстои да разберем, а дотогава имаме възможност да се потопим в атмосферата на Red Bull Dance Your Style чрез платформата Red Bull Content Pool, която предоставя висококачествени фото и видео материали по темата.







Първият по рода си световен финал на състезанието Red Bull Dance Your Style ще събере в Париж най-добрите танцьори по цялото земно кълбо. Там, на 12-и октомври, всеки един от тях ще има възможност да покаже забележителните си умения и да убеди публиката, че той заслужава да бъде шампионът за 2019.Именно чрез гласуване зрителите ще бъдат безпристрастният рефер, който ще избере големия победител в надпреварата. Участниците във финала на Red Bull Dance Your Style ще имат пълната свобода да покажат своята идентичност и стил на танцуване, като това ще се случи в директни битки. Всеки един от тях ще трябва бързо да се адаптира спрямо зададената музика, която ще покрива различни стилове - от класика до съвременни хитове.За да се отличат най-добрите финалисти, до този момент са се провели повече от 50 събития в над 30 държави. В България участниците също имат възможност да се включат в танцовата надпревара в два града – София и Пловдив.Кой танцьор ще бъде големият шампион тепърва предстои да разберем, а дотогава имаме възможност да се потопим в атмосферата на Red Bull Dance Your Style чрез платформата Red Bull Content Pool, която предоставя висококачествени фото и видео материали по темата. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 119

1