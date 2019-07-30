Полузащитникът Борислав Балджийски вече не част от Царско село. Двете страни се споразумяха за разтрогване на договора по взаимно съгласие, информират от щаба на новака в efbet Лига.
От Царско село благодариха на Борислав Балджийски за свършената работа и му пожелават много професионални успехи.
(Гост) 4
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още ще бегат с тоя треньор с тия умрели тренировки и вулгарният език Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
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НОЖИЯ ЛИОДОКОЕРЕС СТАРИЯ САРСКО СЕЛО КОСТАНА СЕЛЯНИ МАКЯ ЖИ ДА ИБА СЕТНЕ СЕСТРАЖИ? Рейтинг: 2 0
(Гост) 2
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Да смени 30отбора има време Рейтинг: 2 0
(Гост) 1
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Защо този убиец не е в затвора Рейтинг: 21 2