Полузащитникът Борислав Балджийски вече не част от Царско село. Двете страни се споразумяха за разтрогване на договора по взаимно съгласие, информират от щаба на новака в efbet Лига.







От Царско село благодариха на Борислав Балджийски за свършената работа и му пожелават много професионални успехи.