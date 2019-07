Байерн (Мюнхен) и Фенербахче в дебютен сблъсък

View this post on Instagram

Dünyaya saryla laciverti haykrdmz bu günde sen de SMS’e yüklen, bayramz gururla dalgalandracamz yeni zaferlerin balangc ol, yarnlarmza #FENEROL.

