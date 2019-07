Други спортове Роб Крос спечели Световния мачплей по дартс 29 юли 2019 | 23:23 0



По пътя си до финала "Волтидж" елиминира последователно Крис Доби (10:3), Кшищоф Ратайски (11:5), Стивън Бънтинг (16:14) и Дарил Гърни (17:15).

CROSS IS THE CHAMPION!



ROB CROSS WINS THE 2019 @BETFRED WORLD MATCHPLAY!#BetfredDarts pic.twitter.com/nX3kXMCpG4 — PDC Darts (@OfficialPDC) 28 юли 2019 г.

Сблъсъкът за трофея тръгна повече от добре за Крос, който спечели първите 9 лега, докато съперникът му така и не можеше да влезе в мача.



Постепенно Майкъл Смит се посъвзе и в един момент дори успя да стопи изоставането си само на два лега до 13:15. Но "Волтидж" не допусна да се стигне до обрат и спечели следващите четири лега, за да затвори мача в своя полза.

STATS: The key numbers from the 2019 World Matchplay final #BetfredDarts pic.twitter.com/VbCjQ6nlfa — Live Darts (@livedarts) 28 юли 2019 г.

Срещата не бе от най-впечатляващите в статистическо отношение. Средният резултат на Роб Крос бе 95,16, докато този на Майкъл Смит бе 95,91. "Булибой" хвърли повече максимуми от 180 - 8, докато съперникът му се отчете с 5. Голямото предимство на Крос бе при чекаутите, където той бе доста по-точен от своя съперник с 43,9% точни изстрели, докато Смит бе с едва 29,55%.



