Вилиан: За шест години аз реших половината мачове на Челси, а Азар - другата половина

Крилото на Челси Вилиан реши да се пошегува с влиянието, което Еден Азар имаше върху играта на отбора, докато беше на “ Стамфорд Бридж ”, като заяви, че в половината мачове на тима самият той е бил решаващата фигура, а в другата половина - белгиецът, който това лято премина в Реал Мадрид . Азар се присъедини към лондончани през 2012-а, а Вилиан - година по-късно.

“За тези шест години, в които играхме заедно, аз реших половината мачове, а той - другата половина. Не е така, но Еден реши редица двубои в наша полза. Няма съмнение, че е голям играч. Той е голям приятел. Когато играч от такова ниво си тръгне, с класата, с която разполага, той би липсвал на всеки отбор. Той ще успее и в Реал Мадрид, нямам съмнение в това”, заяви Вилиан пред "Глобо".

