Мойс разкритикува трансферната политика на Юнайтед, щял да ги вкара в ШЛ

“От известно време е трудно да разбереш, в каква посока са тръгнали Юнайтед. Дали подписват с играчи заради маркетинга, в който са фантастични, или за да играят на терена, не съм много сигурен.

EXCLUSIVE: David Moyes believes a scatter-gun transfer policy has cost Manchester United their top-four status #MUFC | @JamesNursey https://t.co/V2H4pvWq5v pic.twitter.com/5vawfnagF6 — Mirror Football (@MirrorFootball) July 28, 2019 Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс остро разкритикува трансферната политика на клуба след оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън през 2013 г. Оттогава насам Мойс, Луис ван Гаал и Жозе Моуриньо похарчиха около 700 млн. паунда, но всички те бяха уволнени впоследствие.“От известно време е трудно да разбереш, в каква посока са тръгнали Юнайтед. Дали подписват с играчи заради маркетинга, в който са фантастични, или за да играят на терена, не съм много сигурен. Манчестър Юнайтед имаше големи ценности и класа. Ценностите им не бяха винаги да купуват най-скъпите футболисти, но да го направят по своя начин, който беше да налагат момчета от школата и да вземат най-добрите млади играчи. Тук-там имаше звездни попълнения като Ерик Кантона или някой, който привличаха, за да прави разликата - като Робин ван Перси. Никога не съм мислил, че това е клуб, който смята, че най-важното е да се харчат пари. Но ако имаха нужда от това, можеха да го направят. EXCLUSIVE: David Moyes opens up on the unique challenge of managing Manchester United, the trouble in store for Solskjaer and whether they'd be better off if he was still in charge today #MUFC | @JamesNursey https://t.co/dvTnLfl88Z pic.twitter.com/719K2XntA1 — Mirror Football (@MirrorFootball) July 29, 2019 Дали вярвам, че щях да вкарам Юнайтед в Шампионската лига сега? Да, вярвам - ако все още бях техен мениджър. Дали вярвам, че клубът щеше да е много по-стабилен? Да, вярвам. Трябва да призная, че за краткото време, през което бях там (10 месеца - б.р.), трябваше да спечеля повече мачове.”, коментира Мойс пред “Мирър”.

