Кьолн привлече национал на Тунис

Кьолн привлече тунизийския национал Елиес Схири от френския Монпелие, съобщиха от германския футболен клуб. 24-годишният дефанзивен халф подписа до 2023-а година след медицинските тестове, а двата клуба предпочетоха да запазят трансферната сума в тайна.

"Елиес е бърз, висок и отнема отлично. Той има визия за футбола и добър контрол над топката", каза спортният директор Армин Ве.

