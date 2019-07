Моторни спортове Завръщането на Падън във WRC отпадна след тест инцидент 29 юли 2019 | 17:52 0



копирано

It's bad news coming out of #RallyFinland for #PaddonsPack #WRC — World Rally Championship (@OfficialWRC) July 29, 2019 Бившият рали пилот на Hyundai Хейдън Падън няма да се завърне във WRC с Ford заради тест инцидент, който претърпя в понеделник. Падън трябваше да се завърне на рали Финландия с M-Sport Ford. Пилотът претърпя инцидент по време на подготовката си за кръга във Финландия. Влизайки в сляп завой, Падън е ударил скала с висока скорост, което го е извадило от пътя. Шефът на отбора Рич Милънър заяви, че не вини Падън за удара, но щетите по автомобила са прекалено сериозни, за да бъде използван в състезанието този уикенд. Watch some photos of Hayden Paddon's crash during his PET for Rally Finland with the Ford Fiesta WRC! #RallyFinland #WRC pic.twitter.com/AfigEKHLWZ — Sophia (@sophia_wrc) July 29, 2019 Пилотът на M-Sport Ford Елфин Еванс също няма да стартира във Финландия заради контузия в гърба. Уелсецът ще бъде заменен от Гус Грийнсмит, който направи WRC дебюта си на рали Португалия в началото на месец юни.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 89

1