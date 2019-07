Синът на ЛеБрон забива и печели, гордият баща куфее (видео)

Синът на суперзвездата ЛеБрон Джеймс - ЛеБрон “Брони” Джеймс-младши, изглежда сериозно е тръгнал по стъпките на знаменития си баща. Отборът, в който играе 14-годишният Брони спечели турнир, а синът на крилото на Лос Анджелис Лейкърс направи впечатляващ пробив и забивка в края на финалния мач. Гордият баща изрази бурно радостта си на площадката, а след края на двубоя отпразнува победата с Брони и съотборниците на тийнейджъра.





Брони блесна и с други добри изяви по време на мача, а в социалните мрежи се появи и видео как ЛеБрон-старши забива в коша по време на загрявката.

Bronny's team won the tournament so pops celebrated with them



(via osbournell.c/IG) pic.twitter.com/jY1x8s5z7n — Bleacher Report (@BleacherReport) July 28, 2019