Нюкасъл привлече двама млади футболисти

Нюкасъл си осигури услугите на двама млади футболисти. Това са вратарят Джейк Търнър и халфът Кайл Скот, потвърдиха от елитния английски клуб. 21-годишният Скот е играл за Англия, Ирландия и САЩ на младежко ниво и е бивш футболист на Челси. 20-годишният Търнър е носил екипа на Болтън, Дарлингтън и Селтик и също има мачове за юношеските национални отбори на Англия.

Newcastle United have completed the signings of midfielder Kyle Scott and goalkeeper Jake Turner.



