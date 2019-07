Ковингтън ще се бие за титлата, ако мине през Лоулър

Бившият временен шампион в полусредна категория Колби Ковингтън се надъхваше, че ще получи шанс за титлата, но от UFC му сервираха изненада и той трябваше да приеме битка срещу Роби Лоулър. Двамата бивши шампиони ще се бият следващия уикенд в главната битка на събитието в Ню Джърси и Дейна Уайт обещава, че Ковингтън ще се бие за титлата с Камару Усман, но първо трябва да запише победа над Лоулър:

"Ковингтън е следващият за титлата и ще се бие с Усман. Колби прие битката с Лоулър и за него ще има шанс, ако победи. В момента положението е страхотно в полусредна категория. Тя е пълна с таланти и невероятни битки, които може да направим. Да, определено е хубава битка между Масвидал и Едуардс, но ще ни трябва доста охрана за тази битка. Трябва също така да решим къде да се проведе такава среща."

Ковингтън е с рекорд 14-1 в ММА и се намира в серия от 6 поредни победи в UFC.

@ColbyCovMMA tells us why the fight with Robbie Lawler this weekend is personal after his experiences with Lawer and his coach at American Top Team!



Who's winning it?



: https://t.co/KIEfBW7hfq#UFCNewark pic.twitter.com/qg40vCzxk3