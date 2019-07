Дейна Уайт с поредна атака срещу Сайборг

Дейна Уайт вярва, че Крис Сайборг иска да напусне UFC, защото в най-голямата ММА организация няма лесни битки, а тя търси точно такива и ще ги намери на друго място. От доста време има напрежение между двамата и те не спират да се нападат. Уайт няма търпение да организира втора битка между Сайборг и Аманда Нунес за титлата в категория перо, но се опасява, че Крис се страхува. Сайборг обвинява Уайт в лъжи и тормоз и двамата скоро няма да се разберат. Ето какво е мнението на Дейна за Сайборг, която вече е свободен агент:

"We'll talk. I'm ready."



Dana White discusses the Nunes rematch with Cyborg backstage at #UFC240 pic.twitter.com/al62R6joHW