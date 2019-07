Кори Гоф се класира за основната схема във Вашингтон

15-годишната американка Кори Гоф се класира за основната схема на силния турнир при жените във Вашингтон. Сензацията от Уимбълдън се наложи 6:1, 6:2 над японката Хироко Кувата във финалния квалификационен кръг. Първият мач от основната схема на Коко Гоф ще бъде във вторник срещу казахстанката Зарина Диас.

Coco Gauff has done it - She defeats Hiroko Kuwata 6-1, 6-2 in just over an hour to get into the #CitiOpen main draw! @TennisNewsTPN pic.twitter.com/aySP3YNuGV