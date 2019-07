Италия Нов скандал с Кристиано и Ювентус 29 юли 2019 | 14:16 - Обновена 0



копирано





Според организаторите The Fasta в договора за контролата и фигурирала клауза, според която португалецът трябва да играе поне 45 минути. За срещата бяха продадени 65 000 билети и феновете били разочаровани от отсъствието на Роналдо. Организаторите дори са предложили да възстановят частично сумата за билети на зрители.



От началото Ювентус искал да остане в страната само 12 часа, като отказали дори да спят там. За половиндневния си престой клубът прибрал около 300 000 евро. Отборът пристигнал в Сеул 7 часа преди началото на мача, а големи задръствания в града станали причина двубоят да започне с 50 минути закъснение.



Juventus and TheFasta (agency) didn't manage the situation well. Lost many fans that night.



The most hated club in Italy and South Korea pic.twitter.com/x28ge7VQMP — satub (@SatubBagus) July 29, 2019

"Не знаехме, че Роналдо няма да играе. Отправихме многократни заяви и оплаквания към Ювентус, но бяхме игнорирани", коментират организаторите на срещата. Очаква се представители на италианците да пътуват до Корея, за да се извинят за ситуацията. Ювентус може да плаща компенсации заради контролата със сборен отбор на играчите от корейското първенство в петък. Причината е, че участие в мача не взе звездата на италианците Кристиано Роналдо , който изгледа мача от пейката.Според организаторите The Fasta в договора за контролата и фигурирала клауза, според която португалецът трябва да играе поне 45 минути. За срещата бяха продадени 65 000 билети и феновете били разочаровани от отсъствието на Роналдо. Организаторите дори са предложили да възстановят частично сумата за билети на зрители.От началото Ювентус искал да остане в страната само 12 часа, като отказали дори да спят там. За половиндневния си престой клубът прибрал около 300 000 евро. Отборът пристигнал в Сеул 7 часа преди началото на мача, а големи задръствания в града станали причина двубоят да започне с 50 минути закъснение."Не знаехме, че Роналдо няма да играе. Отправихме многократни заяви и оплаквания към Ювентус, но бяхме игнорирани", коментират организаторите на срещата. Очаква се представители на италианците да пътуват до Корея, за да се извинят за ситуацията.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3071 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1