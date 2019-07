Евра обяви края на състезателната си кариера и разкри плановете си за бъдещето

Patrice Evra's career by numbers:



733 games

81 caps

24 goals

5 Premier League

5 Community Shield

3 League Cup

2 Serie A

2 Coppa Italia

1 Champions League

1 Supercoppa Italiana

1 FIFA Club World Cup

1 Coupe de la Ligue



He loved this game. pic.twitter.com/75qWyj48LW