Край на лятната пауза в MotoGP

Now a quick shower and on the plane to Brno for the #CzechGP — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 28, 2019 Лятната пауза в MotoGP приключва тази седмица и пилотите начело с лидера в класирането Марк Маркес се връщат на пистата този петък с тренировките за предстоящата Гран При на Чехия. Защитаващият титлата си в кралския клас на мотоциклетизма Маркес спечели повече от половината състезания до момента. Най-опасният му конкурент остава пилотът на Ducati Андреа Довициозо въпреки спънките в последните няколко кръга. Облекчение за италианеца вероятно е и че миналата година успя да триумфира по ефектен начин на чешката "Бърно". Пилотът на Suzuki Алекс Ринс и на Yamaha Маверик Винялес заемат едва четвърто и пето място в генералната подредба, но въпреки това демонстрират страхотна скорост, като Маркес смята именно Yamaha за основен конкурент до края на сезона. Съотборниците Винялес и Валентино Роси започват втората половина от кампанията си с различен вкус. Испанецът записа първата си победа за сезона в Холандия, а след това спечели и подиум, докато Доктора претърпя три поредни отпадания. И за двамата стимул се оказва не кой да е, а дебютантът с Yamaha тази година Фабио Куартараро, който подобри два рекорда на Маркес – за най-млад пилот на полпозишън и за най-млад пилот с два поредни подиума в кралския клас. Съотборникът на Дови – Данило Петручи се изкачи до третото място в генералното класиране и с постоянни резултати Ducati са основен конкурент на Honda в класирането при отборите и при конструкторите. Honda пък не могат да се похвалят с отлични резултати освен победите на Маркес, след като новият им пилот Хорхе Лоренсо не успява да се адаптира лесно към мотора си и след инцидента в Холандия пропуска поне три кръга с контузия в гърба. Long Lap Penalty Update



This weekend's Long Lap Penalty at Brno will be located at turn 7 #CzechGP pic.twitter.com/6FiUnNnZbx — MotoGP™ (@MotoGP) July 29, 2019 До края на сезона остават още десет състезания с максимума от 250 точки.

