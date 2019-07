Зверев научил за раздялата с Лендъл от медиите

Александър Зверев вече не работи с Иван Лендъл, след като двамата прекратиха сътрудничеството си преди няколко дни. Германецът коментира темата на своя пресконференция по време на European Open, разкривайки, че новината е била донякъде очаквана:

„Изглеждаше сякаш ще поемем по различни пътища, не се бяхме разбрали кога ще подновим тренировките след турнира, желая му всичко най-хубаво, имаме най-добрия треньор в света, към момента съм щастлив с положението.“

