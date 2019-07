От UFC принудили Крис Сайборг да свали тениската за Аманда Нунеш

Крис Сайборг е била заставена да свали тениската си насочена към Аманда Нушес, съобщават световните медии. Веднага след победата си над канадката Фелиша Спенсър, звездата при дамите в UFC се появи с фланелка, на която бе написано „Сайборг срещу Нунеш – очаквайте през януари 2020“.

Това своеволие от страна на Сайборг не се хареса организаторите от UFC и незабавно я накарали да се преоблече.

"We'll talk. I'm ready."



Dana White discusses the Nunes rematch with Cyborg backstage at #UFC240 pic.twitter.com/al62R6joHW