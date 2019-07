Тенис Григор за най-великия тенисист в историята и силните моменти в кариерата си 29 юли 2019 | 11:26 - Обновена 0



#ATC2019 draw is out! @ATP_Tour @ATPTour_ES pic.twitter.com/SAnYBm2ayh — Abierto de Tenis Mifel (@AbiertoLosCabos) July 27, 2019 “Този въпрос се върти от дълго време в Тура. Определено можем да кажем Роджър Федерер, както и още две имена”, споделя Григор, имайки предвид Новак Джокович и Рафаел Надал. “Но има и доста други играчи, които биха могли да се представят по-добре. Едно от най-хубавите неща е, че тенисът се развива все по-добре”, добавя Димитров, цитиран от TennisWorld. El tenis es para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Así se vivió el Kids Day del #ATC2019 @ATP_Tour @ATPTour_ES #LiveItLoveIt pic.twitter.com/ST2ellKKjx — Abierto de Tenis Mifel (@AbiertoLosCabos) July 29, 2019 28-годишният хасковлия бе попитан и кого смята за най-навъсения играч в тура. “Не зная… на моменти Фабио Фонини. Когато си говоря с него в съблекалнята, му казвам: “Всичко е прекрасно, защо се държиш по този начин”. И той казва: “Съжалявам”, отбелязва българският №1.

Nuestra players party es el pistoletazo de salida del #ATC2019. @ATP_Tour @ATPTour_ES #LiveItLoveIt pic.twitter.com/HAU4cuEmUC — Abierto de Tenis Mifel (@AbiertoLosCabos) July 29, 2019 На въпрос кой е най-забавният, Димитров отговаря така: “Всички сме забавни един с друг в съблекалнята. Анди Мъри винаги се опитва да се майтапи с всички. Франсис Тиафо е страхотно момче. Всички сме приятелски настроени един към друг”.

It’s Grigor time! @GrigorDimitrov #ATC2019 #LiveItLoveIt pic.twitter.com/PeJI6D0QSx — Abierto de Tenis Mifel (@AbiertoLosCabos) July 28, 2019 А ето как отговаря първата ни ракета на въпроса кой е най-силният момент в кариерата му досега: “Спечелването на “Уимбълдън” и US Open при юношите бе един от най-големите моменти за мен. Бих отличил и победата ми в европейското първенство. Карах стъпка по стъпка - 1/2-финалите на “Уимбълдън” и в Австралия, а после и титлата на Финалния турнир на ATP, което беше неочаквано”, завърши Димитров.



В същото време, Григор бе сред тенисистите, които се включиха в Деня на децата на турнира в Мексико, както и в партито на играчите преди старта на състезанието. Димитров започва участието си с мач в първия кръг срещу американеца Стийв Джонсън.

