Севастова спечели първото издание на турнира в Юрмала

Латвийката Анастасия Севастова спечели първото издание на турнира по тенис на клей на родна земя в Юрмала с награден фонд 250 хиляди долара. Поставената под номер 1 Севастова надделя над квалификантката Катаржина Кава (Полша) с 3:6, 7:5, 6:4 след малко повече от два часа игра.

След равностойно начало Кава, която дебютира на финал в надпревара на УТА, направи серия от пет поредни гейма, с което взе първия сет и поведе с 2:0 във втория.

