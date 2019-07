Италия Милан 0:1 Бенфика, следете мача тук 28 юли 2019 | 23:43 - Обновена 0



За Милан това е предпоследен мач от турнето в САЩ, което завършва с двубой срещу Have a look at how @SLBenfica will start tonight against @acmilan #ICC2019 #benfica pic.twitter.com/Q3crjhoH53 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 28, 2019 Любопитното е, че двата тима са играли едва шест пъти помежду си, като Милан има четири победи, а два пъти срещите са завършвали наравно. How @acmilan will line up against @SLBenfica#ICC2019 #acmilan pic.twitter.com/UQ1cbQsFoB — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 28, 2019 Should be a good one!@acmilan @SLBenfica: who will score first? #ICC2019 pic.twitter.com/pcVmn2pXIR — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 28, 2019 Последва центриране в наказателното поле, където Борини успя да играе с глава от малък ъгъл, но отново вратарят на Бенфика беше на висота. Много активен в тези минути беше и Саму Кастийехо. Португалският тим се опита да изнесе топката, но лесно я губеше и Милан организираше опасни атаки. При една от тях Сусо стреля опасно, но топката мина встрани. Играта беше прекъсната за кратко, за да могат футболистите да се освежат, а след подновяването Бенфика започна по-активно. В 43-ата минута и Донарума имаше малко работа, като излезе да пресече едно центриране в наказателното поле след контраатака на Бенфика. В ответната комбинация между Родригес и Пьонтек завърши с удар на поляка, но на стантиметри встрани от вратата. В 45-ата минута Милан можеше да получи гол, но Донарума се намеси стабилно след удар по земя на Двубоят предложи доста интензивна игра, като първата възможност дойде пред отбора на Бенфика в седмата минута. Тогава Таарабт стреля, но Джиджи Донарума спаси. Отговорът на Милан не закъсня. В 17-ата минута Хакан Чалханоглу отправи хубав изстрел, но топката срещна гредата и така Бенфика се спаси от попадение.Постепенно натискът на Милан се засили, а в 22-ата минута вратарят Одисеас се намеси на два пъти добре. Първо след ъглов удар топката попадна у Борини, който стреля от въздуха, но гъркът спаси.Последва центриране в наказателното поле, където Борини успя да играе с глава от малък ъгъл, но отново вратарят на Бенфика беше на висота. Много активен в тези минути беше и Саму Кастийехо. Португалският тим се опита да изнесе топката, но лесно я губеше и Милан организираше опасни атаки. При една от тях Сусо стреля опасно, но топката мина встрани. Играта беше прекъсната за кратко, за да могат футболистите да се освежат, а след подновяването Бенфика започна по-активно. В 43-ата минута и Донарума имаше малко работа, като излезе да пресече едно центриране в наказателното поле след контраатака на Бенфика. В ответната комбинация между Родригес и Пьонтек завърши с удар на поляка, но на стантиметри встрани от вратата. В 45-ата минута Милан можеше да получи гол, но Донарума се намеси стабилно след удар по земя на Габриел

След почивката в състава на Милан бяха извършени две смени, като Пепе Рейна замени вратаря Доранурма, а Конти се появи на мястото на Калабрия. “Росонерите” продължиха да търсят победата, а в 53-ата минута удар на Кастийехо беше добре блокиран от Одисеас. Промените в състава на Милан продължиха, като в игра се появиха Крунич, Стринич и Габия на местата съответно на Чалханоглу, Родригес и Мусакио. Това разстрои играта на “росонерите”, които в 70-ата минута получиха гол. Разписа се бившият играч на “дявола” Адел Таарабт, който изтреля една отбита след ъглов удар топка от границата на наказателното поле, тя рикошира в тялото на Конти и излъга вратаря Рейна, който беше безпомощен да реагира. “Росонерите” се вдиднаха в атака, а на два пъти Сусо беше много близо до изравняване. В 83-ата минута отново гредата спаси Бенфика от попадение, като този път ударът беше на Билия.

Милан - Бенфика 0:1 0:1 - Таарабт 70



Милан: Донарума, Калабрия, Мусакио, Романьоли, Родригес, Чалханоглу, Билия Сусо, Кастийехо, Борини, Пьонтек.



Бенфика: Одисеас, Нуно Тавареш, Габриел, Рубен, Пици, Феро, Рафа, Грималдо, Таарабт, Фейса, Сеферович. МИНУТА ПО МИНУТА СТАТИСТИКА

