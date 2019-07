Рамос-Виньолас спечели титлата в Гщаад

Испанецът Алберт Рамос-Виньолас спечели турнира по тенис на червени кортове в Гщаад (Швейцария) с награден фонд 524 340 евро. 31-годишният Рамос-Виньолас победи на финала германеца Седрик-Марсел Щебе с 6:3, 6:2 след малко повече от час и четвърт игра. Испанецът навакса ранен пробив пасив, а след 2:2 той взе осем от следващите девет гейма по пътя си към крайния успех. Това е втора титла в кариерата на левичаря Рамос-Виньолас след дебютния му трофей в Бостад (Швеция) през 2016 година.

