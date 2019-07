Бокс Уайлдър: С втория удар на гонга ще нокаутирам Тайсън Фюри 28 юли 2019 | 18:17 - Обновена 0



@BronzeBomber always knows how to make an entrance.... pic.twitter.com/SShy4Uu68f — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 28 юли 2019 г. Световният шампион на WBC в тежка категория – Дионтей Уайлдър, гостува на подкаста talkSPORT и говори главно за бъдещия си съперник. Следващият февруари „Бронзовия бомбардировач“ и Тайсън Фюри ще излязат отново един срещу друг на ринга, след като през декември 2018 година не се победиха. Уайлдър влезе в залата в типичния си стил – с крясъци и широка усмивка. „С втория удар на гонга ще го нокаутирам дори още по-бързо“, започна Дионтей. @@@ „Този път няма да стане, обещавам ви. Когато го запратих на земята, дори той не разбра как се пробуди. Не си спомня нищо нито от падането, нито от ставането. Семейството му не иска той да се бие с мен и ги разбирам. Има защо да са обезпокоени.“ „Аз съм най-тежкият нокаутьор навярно в цялата история, точка. Благословен съм със сила и знам къде да удрям. Хората често пренебрегват моята страхотна техника на ринга. Боксовите ми умения“, твърди Уайлдър. До момента статистиката му като професионалист е 41-0 (1 равен). „Крошета, прави. Ляв, десен – умея всичко идеално. Трябва да имаш много добра техника, за да нокаутираш противниците си с такива комбинации. Не се отбелязва колко съм интелигентен на ринга. Но това е нормално, критиците винаги са повече. Всички повтарят едно и също като папагали“, заяви шампионът на WBC. “Me and my trainers are connected, if one feels something, we go with it.”



“Your intuition is free, it’s telling you something is going to happen.”



“Fighters should know it’s enough.”@BronzeBomber on Maxim Dadashev’s death after his trainer tried to stop him. pic.twitter.com/dR5WpIsu0C — talkSPORT (@talkSPORT) 28 юли 2019 г. boec.bg

