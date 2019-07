Симон Мануел грабна титлата на 50 метра свободен стил

Симон Мануел спечели титлата на 50 метра свободен стил, която прибави към успеха си на 100 метра свободен стил и стана първата американка с подобно постижение на световно първенство по плуване. Мануел тримфиха в спринта с 24.05 секунди и завоюва трето злато на шампионата в корейския град Кванджу и общо пети медал на шампионата. Мануел отново бе по-бърза от световната рекордьорка Сара Шорстрьом, която остана втора с 2 стотни изоставане. Трета е австралийката Кейт Кембъл с 24.11 секунди.

