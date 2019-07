Бокс Еди Хърн прилапа Фюри 28 юли 2019 | 14:29 - Обновена 0



Голямата акула в професионалния бокс Еди Хърн успя да привлече на своя страна Хюи Фюри. .@MatchroomBoxing ink @hughiefury.

“At such a young age Hughie has been fearless taking on the contenders, facing Parker for the world title at just 23 and recently travelling to Bulgaria to take on Pulev. I’m excited to see him back in a big fight soon." pic.twitter.com/9OcPXxecqb — Boxing News (@BoxingNewsED) 26 юли 2019 г. Британецът, който в края на миналата година загуби от Кубрат Пулев в „Арена Армеец“, подписа дългосрочен договор с „Мачруум Боксинг“ с надеждата да си осигури по-големи мачове. До момента 24-годишният британец има 23 победи, от които – 13 с нокаут, и 2 загуби. „На седмото небе съм от щастие, че подписах с Еди и се присъединявам към толкова силна организация като „Мачруум“. С тяхна помощ смятам, че сега ще мога да се изстрелям напред и да разкрия истинския си потенциал. Гледайте внимателно, ще бъде интересно в следващите няколко години“, не скри радостта си Хюи Фюри. „С удоволствие приветствам Хюи в отбора на „Мачруум Боксинг“. На такава крехка възраст той показа, че е безстрашен срещу най-добрите, изправи се срещу Джоузеф Паркър за световната титла едва на 23 години и след това пътува до България, за да се изправи срещу Кубрат Пулев в собствения му заден двор. Този опит ще бъде безценен и съм развълнуван да го видя скоро отново в голям мач във времена, в които дивизията е по-гореща от всякога“, допълни Еди Хърн. boec.bg "I'm over the moon to be signing with @MatchroomBoxing" - @hughiefury



Read: https://t.co/XQxsUhXeBE pic.twitter.com/c5GRIINitV — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 27 юли 2019 г.

