Алисън Филикс ще пропусне индивидуалния старт на 400 метра в Доха

Само световният рекордьор Рено Лавилени и Сергей Бубка са скачали някога над 6.06-те метра на Кендрикс, който записа постижението по време на американския държавен шампион. Той служи и като селекция за световното първенство през тази есен, така че върховите постижения бяха често срещани през целия съботен ден.

“I want to be back at the Olympics. I want that more than anything. I want to go out on my terms. A little sacrifice here or there, I believe it will be worth it.”



She may have earned a spot on the worlds team, but Tokyo is the goal for @allysonfelix. https://t.co/PwgThwZTb9 pic.twitter.com/YKPiDZTQfs — Team USA (@TeamUSA) 28 юли 2019 г.

Голяма изненадата се получи в бягането на 400 метра за мъже, след като Фред Керли записа седмото най-добро постижение в историята на американския турнир. Шампионът на САЩ от 2017-а година спря хронометъра на 43.64 секунди и остави зад себе си световния рекордьор на закрито Майкъл Норман (43.79), който е считан за фаворит на световните финали.

Алисън Филикс остана за първи път в професионалната си кариера без място в националния тим на САЩ в индивидуална дисциплина, а Сам Кендрикс записа третото най-добро постижение в историята в дисциплината овчарски скок. Това се случи по време на държавния шампионат този уикенд.Само световният рекордьор Рено Лавилени и Сергей Бубка са скачали някога над 6.06-те метра на Кендрикс, който записа постижението по време на американския държавен шампион. Той служи и като селекция за световното първенство през тази есен, така че върховите постижения бяха често срещани през целия съботен ден.Голяма изненадата се получи в бягането на 400 метра за мъже, след като Фред Керли записа седмото най-добро постижение в историята на американския турнир. Шампионът на САЩ от 2017-а година спря хронометъра на 43.64 секунди и остави зад себе си световния рекордьор на закрито Майкъл Норман (43.79), който е считан за фаворит на световните финали. "В леката атлетика всичко е възможно и аз знам това много добре. Днес беше моят ден и се възползвах", обясни Керли след финала. Още по-шокиращ обаче беше резултатът в женското бягане на същата дистанция. Филикс, най-успешната американска лекоатлетка, завърши за 51.94 секунди и пропусна да спечели автоматично квота за световните финали през септември. Тя обаче все още има шанс да пътува за Доха като член на щафетата на 400 метра. She's the GOAT for a reason. @allysonfelix finishes 6th in women's 400m and earns her spot on the world championships team, just 8 months after giving birth. #ToyotaUSATFOutdoors pic.twitter.com/bYRdqRAdJi — Team USA (@TeamUSA) 27 юли 2019 г. 33-годишната Феликс все още среща трудности със завръщането си в леката атлетика, след като роди момиче през ноември. Тя все пак е член на всеки американски отбор за световни първенства и олимпийски игри от 2003-а година насам, а може да бъде и на този. . . като мажоретка.

33-годишната Феликс все още среща трудности със завръщането си в леката атлетика, след като роди момиче през ноември. Тя все пак е член на всеки американски отбор за световни първенства и олимпийски игри от 2003-а година насам, а може да бъде и на този. . . като мажоретка. "Трудно е да кажа, че съм разочарована. Здрава съм и имам семейство, а това е всичко, което мога да поискам. А и все още правя това, което обичам. В момента съм в добра форма и мисля, че мога да помогна поне на щафетата. Ако не, мога да бъда и мажоретка", каза тя. Шакима Уимбли спечели дисциплината с 50.21 секунди, следвана от Кендал Елис (50.38) и колежанката Уейдлин Джонатас (50.44), която също си спечели място в американския национален отбор за Доха.

Световният шампион Кендрикс записа третото най-добро постижение в историята на овчарския скок с втория си опит, с който също така счупи рекорда за САЩ и стана фаворит за нов златен медал на световни първенства. Той беше поздравен от абсолютно всички свои съперници в дисциплината, след като се приземи от 6.06 метра.

Американците ще имат и много силен състав на 100 метра с препятствия, след като световната рекордьорка Кени Харисън (12.44 секунди), Ниа Али (12.55) и олимпийската шампионка Бриана Макнийл (12.61) си осигуриха квоти за турнира в Доха.



