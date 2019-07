Сайборг се завърна с доминираща демонстрация и брутална аркада (видео + снимки)

Една от най-големите звезди в историята на ММА Крис Сайборг направи впечатляващо завръщане в октагона. Тя се справи убедително по точки над непобедената до този момент Фелиша Спенсър (Кан). 34-годишната бразилка доминираше от първата до последната секунда на 3-рундовата среща от катгегория перо. Единственият проблем за бившата шампионка беше жестоката аркада, която се отвори на нейното чело. След лакът в главата се отвори прорезна рана от около 4 см.

Nunes calls for Round 2 with Cyborg pic.twitter.com/m3ytsbBdHT

"We'll talk. I'm ready."



Dana White discusses the Nunes rematch with Cyborg backstage at #UFC240 pic.twitter.com/al62R6joHW