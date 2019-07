Италия Милан напредва със селекцията - двама подписват до 48 часа 28 юли 2019 | 02:05 - Обновена 0



Дуарте ще струва на италианския гранд 11 млн. евро. Всички детайли между двата клуба вече са уточнени. Бранителят най-вероятно ще лети за Милано още днес. той не взе участие във вчерашната тренировка на Фламенго и ще пропусне мача с

Lillian Rafael Leao will commit five years with AC Milan for 35 million euros. The young Portuguese Tiago Djalo will go the other way for €5m. pic.twitter.com/iarSqzIasl — AC Milan News Across (@Milanello_II) July 26, 2019 Другото име, което упорито се свързва с трансфер в посока “Сан Сиро”, е Рафаел Леао. Журналистът от RMC Sport Мохамед Бухафси, съобщи, че нападателят на Лил вече е казал “да” на Милан. За него клубът ще плати 35 млн. евро, а Лил ще може да разчита и на 20% от евентуална следваща продажба на 20-годишния талант.



Възможно е като част от сделката “песовете” да вземат младия защитник Тиаго Джало, когото Милан оценява на 5 млн. евро. 19-годишният португалец може да премине в Лил дори и трансферът на Леао да се провали в последния момент. Милан ще се сдобие с двама нови футболисти в началото на следващата седмица. “Росонерите” уредиха привличането на защитника на Фламенго Лео Дуарте, а освен това са много близо до подписа на Рафаел Леао от Лил Дуарте ще струва на италианския гранд 11 млн. евро. Всички детайли между двата клуба вече са уточнени. Бранителят най-вероятно ще лети за Милано още днес. той не взе участие във вчерашната тренировка на Фламенго и ще пропусне мача с Ботафого . Договорът на бразилеца ще е за 5 години, а заплатата му ще е 1,2 млн. евро на сезон.Другото име, което упорито се свързва с трансфер в посока “Сан Сиро”, е Рафаел Леао. Журналистът от RMC Sport Мохамед Бухафси, съобщи, че нападателят на Лил вече е казал “да” на Милан. За него клубът ще плати 35 млн. евро, а Лил ще може да разчита и на 20% от евентуална следваща продажба на 20-годишния талант.Възможно е като част от сделката “песовете” да вземат младия защитник Тиаго Джало, когото Милан оценява на 5 млн. евро. 19-годишният португалец може да премине в Лил дори и трансферът на Леао да се провали в последния момент.

