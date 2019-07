Гризман: Валверде не крещи като Симеоне

Новото попълнение на Барселона Антоан Гризман е доволен от бързата си адаптация в тима и няма търпение за началото на сезона, за да радва феновете на каталунците. Той още не се е разписвал след трансфера си от Атлетико Мадрид , но вярва, че това ще се случи скоро.“Отчаяно искам да установя връзка с феновете на Барса. Желанието ми е те да се наслаждават на играта ми, а аз да се радвам, че играя за тях. Да, ще има и такива, които няма да ме приемат от началото, но ще се опитам да ги спечеля с голове и асистенции”, заяви Гризман в интервю за Sport.es.“Когато гостувах с Атлетико Мадрид на “ Камп Ноу ” през миналия сезон и публиката ме освирка, това не ме притесни. Тогава мислех за отбора си и как да победим, защото мачът беше много важен”, продължи французинът.

“Ернесто Валверде и Диего Симеоне са много различни. Валверде е по-спокоен. Той не крещи толкова силно, колкото Симеоне. Има ясни идеи и знае какво точно иска да постигне с отбора, а това е най-важното”, подчерта нападателят.

Antoine Griezmann: "Differences between Valverde and Simeone? Valverde is calmer, he does not scream as much as Cholo, he is different, but he has clear ideas and knows where he wants the team to go, which is the most important thing." [sport] pic.twitter.com/JzTU7c03wF