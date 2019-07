AS Saint-Étienne

Франция Сент Етиен привлече халф от Бетис 27 юли 2019 | 16:06 - Обновена 0



копирано





Така 29-годишният играч се завръща във Франция, където игра за родния си клуб





Ryad Boudebouz has signed through

2022 from Real Betis! pic.twitter.com/PHcGjEa0Pv — AS Saint-Étienne English (@ASSE_english) July 27, 2019 От Сент Етиен обявиха своето седмо попълнение за това лято. Това е халфът Риад Будебуз , който пристига от Бетис за предполагаемата сума от 3,5 млн. евро. Договорът му е за следващите три сезона, като ще носи фланелката с номер 7.Така 29-годишният играч се завръща във Франция, където игра за родния си клуб Сошо , Бастия и Монпелие , като в последните два тима наставник му беше Гислен Прентан, който в момента води именно Сент Етиен. През миналия сезон той записа 20 мача в Ла Лига с 1 гол и 2 асистенции. Будебуз има 25 мача и 2 гола за националния отбор на Алжир, но не беше в състава, спечелил Купата на Африка, като последния му двубой за “пустинните лисици” е през 2017 г. “Много съм щастлив и горд да подпиша със Сент Етиен. Осъзнавам, че идвам в един от най-големите френски клубове и се чувствам физически готов да бъда част от колектива. Надявам се да се интегрирам, като вече познавам Гислен Прентан, а също и Жулиен Сабле, с когото играх в Корсика, когато той още беше футболист, Уахби Хазри - мой съотборник в Бастия и Ян М'Вила, с когото бяхме заедно в юношеския назионален отбор на Франция. Харесват ми приветливи атмосфери като тази на "Жофроа Гишар". Привилегия е да играя пред такива фенове”, заяви Будебуз.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 408

1