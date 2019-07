Попето сред любимите съотборници на италиански защитник

Доскорошният защитник на Спартак (Москва) Салваторе Бокети назова любимите си съотборници от дългия си престой в руския гранд. Сред тях е и капитанът на националния ни отбор Ивелин Попов

“Любимите ми съотборници в Спартак? Ще посоча трима - Куинси Промес, Ейдън Макгийди и Ивелин Попов. Това са хора, с които не само бях доволен да играя, но и които ми станаха истински приятели извън полето. Най-добрият ми треньор в Спартак? За мен това са Валери Карпин, Дмитрий Аленичев и Масимо Карера. Най-удобно ми беше да работя с тях”, сподели Бокети пред Sport24.

