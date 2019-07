Тенис Испанка и рускиня за първи път на полуфинал на турнир на УТА 27 юли 2019 | 10:57 - Обновена 0



копирано





21-годишната Бадоса, 119-а в световната ранглиста, надделя над холандката Аранча Рус с 6:2, 6:1 в четвъртфиналите на надпреварата от сериите "Интернешънъл" на клей в италианския град Палермо с награден фонд 250 хиляди долара. Така тя ще играе за място във финала срещу водачката в схемата Кики Бертенс (Холандия), която спечели срещу представителката на домакините Ясмине Паолини с 6:4, 1:6, 6:1. .@paulabadosa15 is moving on to her first WTA semifinal.



She eases past Rus 6-2, 6-1#PalermoLadiesOpen pic.twitter.com/I0SwrWjJcv — WTA (@WTA) July 26, 2019 20-годишната Самсонова, "щастлива губеща" от квалификациите, пък се нуждаеше от повече от два часа и половина, за да сломи съпротивата на Фиона Феро (Франция) с 6:7(4), 6:3, 6:4. Рускинята, 144-а в света в момента, ще играе срещу осмата в схемата Джил Тайхман (Швейцария), която елиминира Ана-Лена Фридзам с 6:0, 1:0 и отказване на германката заради травма на бедрото.

Ludmilla Samsonova ends Ferro's seven match winning streak and is into the @LadiesOpenPA semifinals!



6-7(4), 6-3, 6-4 pic.twitter.com/iY4xWsP9GT — WTA (@WTA) July 26, 2019 Турнирът в Палермо беше възстановен в календара на УТА през този сезон след 5-годишно прекъсване. Испанката Паула Бадоса и рускинята Людмила Самсонова достигнаха за първи път до полуфиналите на турнир на Женската тенис асоциация (УТА).21-годишната Бадоса, 119-а в световната ранглиста, надделя над холандката Аранча Рус с 6:2, 6:1 в четвъртфиналите на надпреварата от сериите "Интернешънъл" на клей в италианския град Палермо с награден фонд 250 хиляди долара. Така тя ще играе за място във финала срещу водачката в схемата Кики Бертенс (Холандия), която спечели срещу представителката на домакините Ясмине Паолини с 6:4, 1:6, 6:1.20-годишната Самсонова, "щастлива губеща" от квалификациите, пък се нуждаеше от повече от два часа и половина, за да сломи съпротивата на Фиона Феро (Франция) с 6:7(4), 6:3, 6:4. Рускинята, 144-а в света в момента, ще играе срещу осмата в схемата Джил Тайхман (Швейцария), която елиминира Ана-Лена Фридзам с 6:0, 1:0 и отказване на германката заради травма на бедрото.Турнирът в Палермо беше възстановен в календара на УТА през този сезон след 5-годишно прекъсване. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 264

1