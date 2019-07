Зимни спортове Ню Йорк Рейнджърс преподписа с руски нападател 27 юли 2019 | 09:57 0



OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with restricted free agent forward Pavel Buchnevich. pic.twitter.com/t6xmuZG5Rr — New York Rangers (@NYRangers) July 27, 2019 Отборът от Национланата хокейна лига Ню Йорк Рейнджърс преподписа с руския нападател Павел Бучневич.24-годишният Бучневич парафира контракт за следващите два сезона на стойност 6,5 милиона долара. Той записа 21 гола и 17 асистенции в 64 мача на тима през последната кампания, а в 179 срещи за трите си сезона в НХЛ с екипа на Рейнджърс руснакът има 43 попадения и 58 асистенции. 0



