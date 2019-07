Бокс Кубрат официално поиска бой с Анди Руис 27 юли 2019 | 03:21 - Обновена 0



В петицията се обяснява, че Кубрат е спечелил правото си на незабавен мач, като е спечелил два елиминационни мача на IBF (на 27 октомври 2018 г. срещу №3 в ранглистата на IBF Хюи Фюри и на 7 май 2016 г. срещу бившия шампион и претендент Дерек Чисора) и е активен срещу сериозни съперници. На 23 март Пулев нокаутира Богдан Дину, №14 в ранглистата на Световната боксова асоциация.



Пулев трябваше да се изправи срещу Антъни Джошуа на 28 октомври 2017 г. в Кардиф, но бе спрян от контузия. След това Джошуа победи с технически нокаут заместника му Карлос Такам и се би с още двама претенденти, преди да загуби колана на IBF и останалите си титли през юни от Руис, без да се изправи срещу българина.



Въпреки, че Пулев отново е официален претендент, промоутърът на Джошуа Еди Хърн обяви, че той и неговият клиент смята да се възползват от клауза в договора за незабавен реванш срещу Руис.



"Чакахме достатъчно. Времето дойде!", обяви промоутърът Боб Аръм, основател и изпълнителен директор на Top Rank, която държи правата на Пулев заедно с Epic Sports. "Анди Руис е задължен да се бие с претендента на IBF Кубрат Пулев", допълва той.

Pulev Files Petition With IBF To Order Mandatory With Andy Ruiz https://t.co/SlWn9Au83h pic.twitter.com/Eh7SZyow9m — BoxingScene.com (@boxingscene) July 26, 2019

"Еди си управлява титлата при свръхтежките все едно му е частно предприятие", каза Ивайло Гоцев от Epic Sports. "Пулев се би преди три годинин и спечели титлата на претендент. И то задължителен. "IBF е органидацията, която не прави прецеденти със своите правила. И според правило 5.А.1, клаузата на Руис за реванш срещу Джошуа няма влияние върху задължението му да защити титлата си срещу претендента на IBF. Задълженията са над промоутърските права. Заради това IBF трябва да спази правилника си", допълва той.



"Самият Руис е спечели индиректно от спазването на правилника от страна на IBF. Когато Тайсън Фюри победи Владимир Кличко, от лагера на Кличко веднага активираха клаузата за реванш. И когато Фюри отказа да защитава титлата си срещу задължителния претендент, тя му бе отнета. Направен бе мач между Вячеслав Глазков и Чарлз Мартин.



Мартин спечели титлата. И при първата си защита срещу претендента на IBF той загуби от Антъни Джошуа. Това бе първата му голяма титла. Следвателно Руис като отне титлата на Джошуа индиректно получи облага от спазването на правилника. Следователно той също трябва да го спазва и да излезе срещу претендента - Кубрат Пулев в следващия си мач", допълва Гоцев.

.@KubratPulev unleashes a flurry on Dinu in the corner but hits him on the back of the head as he is down to lose a point.#PulevDinu | @ESPN pic.twitter.com/Ug0McKe0dr — Top Rank Boxing (@trboxing) March 24, 2019

В друг пример IBF отне титлата на суперзвездата Генадий Головкин в категория "средна", след като той предпочете да се бие с Ванес Мартиросян миналата година, а не да излезе срещу претендента Серхий Деревянченко от Украйна. И Даниел Джейкъбс стана шампион, като победи Деревянченко за вакантната титла.



"Два месеца минаха откакто се спука балонът "Джошуа". Няма подписан договор за реванш, само някакви брътвежи на Еди Хърн къде ще се играе мача. Няма и дата. Еди Хърн бе говорил с нас за мач на "Уембли" през ноември, а сега Анди Руис му развали плановете. Анди е ново лице при свърхежките и ние уважаваме неговите способности. Руис среущ Пулев ще бъде невероятен мач", каза още Ивайло Гоцев.



"Бях готов да изляза срещу Антъни Джошуа през ноември и сега нямам търпение да се бия с Анди Руис. Ще се бия с него където поиска. Заради това този мач трябва да стане", допълни Кубрат Пулев.

