Италия Де Лихт: Изненадан съм от нивото на всички в Ювентус 26 юли 2019 | 18:44 - Обновена 0



копирано



Новото попълнение на Ювентус Матайс де Лихт даде поредното си интервю, откакто пристигна в отбора. Той разказа за първите си впечатления от клуба. “Много съм щастлив от новите ми съотборници. Те са наистина приветливи. Уча се от тях всеки ден. Има много опитни играчи тук, така че съм доста доволен. Изненадан съм от нивото на всички тук. Кристиано Роналдо не беше главният фактор за моето пристигане в Юве. Имаше много причини, които ме подтикнаха да приема това предложение. Въпреки това, приятно е, когато някой толкова голям като него ти каже нещо, но в действителност това не беше ключовият фактор. De Ligt: "Cristiano wasn’t the main factor for me to come to Juve: there were many elements which led me to decide to accept the Bianconeri’s call. After that, it’s nice when someone as great as him says something to you, but really, it wasn’t the key factor." pic.twitter.com/iSx01x3YA7 — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 26, 2019 Едва пристигнах в Ювентус, така че не мисля за това дали ще стана клубна легенда или икона. Разбира се, че знам колко големи неща се очакват от мен, но не размишлявам върху това. Опитвам се да живея за момента и да работя, за да се подобрявам всеки ден. След това ще видим какво ще стане. Не знам дали имаме най-добрата отбрана в света. Разполагаме с добри играчи и всички трябва да се борим, но само двама могат да са на терена”, коментира Де Лихт пред “Тутоспорт”.

De Ligt: "I try to live for the moment, working to improve every day. After that, we’ll see what happens. I don’t know if we’re the best defensive unit in the world. We have good players & we all have to fight, but only two will play." — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) July 26, 2019 Едва пристигнах в Ювентус, така че не мисля за това дали ще стана клубна легенда или икона. Разбира се, че знам колко големи неща се очакват от мен, но не размишлявам върху това. Опитвам се да живея за момента и да работя, за да се подобрявам всеки ден. След това ще видим какво ще стане. Не знам дали имаме най-добрата отбрана в света. Разполагаме с добри играчи и всички трябва да се борим, но само двама могат да са на терена”, коментира Де Лихт пред “Тутоспорт”.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1579 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1