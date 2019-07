Италия Пьонтек: Не се плаша от №9, не вярвам в проклятия 26 юли 2019 | 18:22 - Обновена 0



Нападателят на Милан Кшищоф Пьонтек , новата деветка на отбора, не се плаши от този номер, за който се твърди, че не носи късмет на неговите притежатели, откакто Филипо Индзаги прекрати своята кариера. “Проклятието на Индзаги за фланелката с номер 9? Не вярвам в суеверия и това проклятие. За мен №9 е нормален, всичко ще бъде наред, както беше и с номер 19. Ще бъда в чудесна форма, ще видите. Това не ме плаши. Pitek: "The Inzaghi curse around the #9 Milan shirt? I don't believe in superstition and in this curse. For me, the #9 is normal, everything will be fine like with the #19. I'll be in great shape, you'll see. It doesn't scare me." pic.twitter.com/zuj8Xduk8K — Meytar Zeevi (@RossoneriBlog) July 26, 2019

Pitek: "If my dad and I are both Milan fans? I confirm. This teaches in life everything is possible: as a child I was a fan and now I play with this shirt. To think my dad watched Zagbie Lubin-Milan live in 1995 when Maldini was on the pitch, and now he's my boss… fantastic." pic.twitter.com/2wv3We0hXM — Meytar Zeevi (@RossoneriBlog) July 26, 2019 Марко Джампаоло е футболен маестро, потвърждавам. На тактическо ниво всеки детайл е фундаментален за него и на тренировките дълго време ни обяснява. За мен това е нещо хубаво, той има много идеи за играта. Харесва ми схемата 4-3-1-2, защото тя дава много офанзивни опции. В Италия вече имах четирима треньори, Джампаоло е петият. Всеки си има своите силни страни, но тактически той е най-добрият. Той има много идеи и всички са ясни. Дали аз и баща ми сме фенове на Милан? Да, вярно е. Това показва, че в живота всичко е възможно: като дете бях фен, а сега играя с тази фланелка. Да си помисля, че баща ми е гледал на живо Заглембе Любин - Милан на живо през 1995 г., когато Паоло Малдини беше на терена, а сега ми е шеф… е фантастично”, сподели Пьонтек пред “Гадзета дело спорт”.

Калоян Антонов

