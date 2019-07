Жоао Феликс: Кристиано ми даде много съвети, нямам търпение да се изправя срещу Азар

Рекордното попълнение в историята на Атлетико Мадрид Жоао Феликс отговори на множество въпроси, изпратени до него от футболни фенове.

“Дали Кристиано Роналдо ми е давал съвети? Да, много. В първия ми мач за Португалия (3:1 над Швейцария за Лигата на нациите - б.р.) той ми даде много съвети. Каза ми да бъда спокоен и да играя моя футбол. Идолът от детството ми? Кака. Срещу кого нямам търпение да се изправя? Еден Азар, защото той също ми е идол, когото съм гледал преди и бих искал да видя как играе.

Предпочитам да спечеля Ла Лига, Шампионската лига и Златната топка в една и съща година, отколкото да стана световен шампион.

