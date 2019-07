Водни спортове Симон Мануел защити световната си титла на 100 м св. стил 26 юли 2019 | 17:45 - Обновена 0



копирано





3rd medal of the night for Russia squad! CONGRATS guys!

This time including a World Record set by Anton Chupkov in the Men's 200m Breaststroke, who also revalidates his title!! WR time of 2:06.12!! #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/sDAlmsVq9y — FINA (@fina1908) July 26, 2019 Американката Симон Мануел защити световната си титла на 100 метра свободен стил за жени по време на шампионата. Мануел стартира от първи коридор и води през цялата дистанция, като финишира първа за 52.04 секунди, което е нов рекорд на САЩ. Втора остана австралийката Кейт Кембъл с 52.43 секунди, а трета е световната рекордьорка в дисциплината Сара Шострьом (Швеция) с 52.46 секунди.



2nd World title in a row for @swimone representing USA in the 100m Freestyle! CONGRATS!!

Simone Manuel

@catecamp

@sarahsjo #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/rDgi5ETR1V — FINA (@fina1908) July 26, 2019 Симон Мануел спечели златото в дисциплината и преди две години в Будапеща и е едва втората жена, която дублира титлата си на 100 свободен стил след източногерманката Корнелия Ендер през 1973 и 75-а година. На Олимпиадата в Рио през 2016 година Мануел стана първата афроамериканка, която печели индивидуално злато в плуването, след като завърши първа с равно време с канадката Пени Олексяк.



She steps onto the podium as WORLD CHAMPION for the 3rd time!

2013

2017

and tonight!

Yuliya Efimova representing Russia is the new champion of the 200m Breaststroke! CONGRATS!!#FINAGwangju2019 #FINAworlds pic.twitter.com/Qdad13kUpY — FINA (@fina1908) July 26, 2019 Рускинята Юлия Ефимова спечели първото си злато на шампионата в Корея, като триумфира на 200 метра бруст с време 2.20,17 минути. Призовата тройка допълниха представителката на Южна Африка Татяна Шьонмакер (2.22,52) и Сидни Пикрем от Канада (2.22,90). Злато за Русия спечели и Евгений Рилов на 200 метра гръб при мъжете с време 1.53,40. Среброто остана за Райън Мърфи (САЩ) с 1.54,12, а бронзът е за британеца Люк Грийнбанк (1.55,85).



3rd medal of the night for Russia squad! CONGRATS guys!

This time including a World Record set by Anton Chupkov in the Men's 200m Breaststroke, who also revalidates his title!! WR time of 2:06.12!! #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/sDAlmsVq9y — FINA (@fina1908) July 26, 2019 Трети златен медал за деня за Русия спечели Антон Чупков, който с 2:06.12 минути подобри световния рекорд, който досега се държеше съвместно с равно време (2:06.67) от Матю Уилсън (Австралия) и Ипей Ватанабе (Япония). Именно досегашните световни рекордьори допълниха призовата тройка. Уилсън остана втори с (2.06,68), а бронза е за Ватанабе (2.06,73).



When you are waiting on your teammate to bring the GOLD home!

Winners of the Men's 4x200m Freestyle Relay! Well done, guys!

Australia

Russia

USA #FINAGwangju2019 @DolphinsAUS @SwimmingAUS @USASwimming pic.twitter.com/SszGeVNGVm — FINA (@fina1908) July 26, 2019 В последния финал за деня щафетата на Австралия спечели финала на 4 по 200 метра свободен стил (мъже) с време 7:00.85 минути, което е нов рекорд на Океания. Втори остана квартетът на Русия със 7:01.81, а трети - САЩ със 7:01.98 минути.

Три световни рекорда паднаха през днешния ден на Световното първенство по плуване в Куанджу (Южна Корея). Руснакът Антон Чупков счупи световния рекорд на 200 метра бруст за мъже. Чупков спечели златото в дисциплината с 2:06.12 минути. На 200 метра гръб за жени Регън Смит (САЩ) в полуфиналните серии постави нов световен рекорд с 2:03.35 минути, а най-впечатляващото постижение записа американецът Кейлъб Дресел в полуфиналите на 100 метра бътерфлай с 49,50 секунди, пращайки в историята досегашния рекорд на легендарния Майкъл Фелпс (49.82).Американката Симон Мануел защити световната си титла на 100 метра свободен стил за жени по време на шампионата. Мануел стартира от първи коридор и води през цялата дистанция, като финишира първа за 52.04 секунди, което е нов рекорд на САЩ. Втора остана австралийката Кейт Кембъл с 52.43 секунди, а трета е световната рекордьорка в дисциплината Сара Шострьом (Швеция) с 52.46 секунди.Симон Мануел спечели златото в дисциплината и преди две години в Будапеща и е едва втората жена, която дублира титлата си на 100 свободен стил след източногерманката Корнелия Ендер през 1973 и 75-а година. На Олимпиадата в Рио през 2016 година Мануел стана първата афроамериканка, която печели индивидуално злато в плуването, след като завърши първа с равно време с канадката Пени Олексяк.Рускинята Юлия Ефимова спечели първото си злато на шампионата в Корея, като триумфира на 200 метра бруст с време 2.20,17 минути. Призовата тройка допълниха представителката на Южна Африка Татяна Шьонмакер (2.22,52) и Сидни Пикрем от Канада (2.22,90). Злато за Русия спечели и Евгений Рилов на 200 метра гръб при мъжете с време 1.53,40. Среброто остана за Райън Мърфи (САЩ) с 1.54,12, а бронзът е за британеца Люк Грийнбанк (1.55,85).Трети златен медал за деня за Русия спечели Антон Чупков, който с 2:06.12 минути подобри световния рекорд, който досега се държеше съвместно с равно време (2:06.67) от Матю Уилсън (Австралия) и Ипей Ватанабе (Япония). Именно досегашните световни рекордьори допълниха призовата тройка. Уилсън остана втори с (2.06,68), а бронза е за Ватанабе (2.06,73).В последния финал за деня щафетата на Австралия спечели финала на 4 по 200 метра свободен стил (мъже) с време 7:00.85 минути, което е нов рекорд на Океания. Втори остана квартетът на Русия със 7:01.81, а трети - САЩ със 7:01.98 минути.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 187

1