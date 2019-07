Снукър “Трилър” при 3:3 между Робъртсън и Милкинс на Рига Мастърс, само че… 26 юли 2019 | 17:25 1



The #RigaMasters match between defending champion Neil Robertson and Rob Milkins is a thriller. Locked at 3-3, it goes to a deciding frame - except neither player is at the event... they are stuck in England.



In full: https://t.co/eyCGzJPh5E pic.twitter.com/t8tPGH6Ssl — BBC Snooker (@BBCSnooker) July 26, 2019

Сред тях бе и защитаващият титлата си от миналата година Нийл Робъртсън, както и опонентът му Робърт Милкинс. Въпреки че не пристигнаха в Латвия за срещата си, лайвскорът на World Snooker започна да отброява резултат в несъществуващия двубой помежду им. 4 centuries on the spin and not a ball missed between us! @robmilkins147 pic.twitter.com/3WOVPZOfUG — Neil Robertson (@nr147) July 26, 2019 Левичаря от Мелбърн се пошегува при 2:2, че двамата са направили четири сенчъри брейка и не са пропуснали нито една топка. Had to go for a bathroom break to tweet at 3-3. Awesome match so far shame there has to be a loser! pic.twitter.com/4moSD4LzsX — Neil Robertson (@nr147) July 26, 2019 При 3:3 пък заключението му бе, че е жалко, че ще има губещ в този трилър. Феновете веднага се присъединиха към забавния гаф на World Snooker.



Още по-любопитното бе, че за победител бе определен Робърт Милкинс, който също се похвали в “Туитър” за успеха си. Впоследствие Бен Ууластън, който трябваше да играе с победителя от Робъртсън - Милкинс, получи служебна победа и се класира по право в следващия кръг.

Yes @nr147 looks like I got the result pic.twitter.com/jab9Hv7azC — Robert milkins (@robmilkins147) July 26, 2019

