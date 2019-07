Тибо Пино напусна с контузия Тур дьо Франс

Френският колоездач Тибо Пино напусна Обиколката на Франция по-малко от 90 километра преди края на днешния 19-и етап. Състезателят на "ФДДж - Групама", който бе пети в генералното класиране на 1:50 минути зад сънародника си и лидер Жулиен Алафилип, почувства болки в лявото бедро 93 километра преди финала в Тин.

"It's heartbreak for France and heartbreak for Pinot"



Thibaut Pinot is forced to abandon the Tour de France with just two-and-a-half days remaining#TDF2019



