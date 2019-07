Басилашвили с пореден успех в Хамбург, Рубльов изненада Тийм

Защитаващият титлата си от миналия сезон Николоз Басилашвили (Грузия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на червени кортове в германския град Хамбург с награден фонд 1,72 милиона евро. Поставеният под номер 4 Басилашвили спечели убедително срещу французина Жереми Шарди с 6:2, 6:3 за малко повече от час. Грузинецът стартира силно и поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той навакса ранен брейк пасив и стигна до обрат с пробиви във втория и в осмия гейм.

10 wins in a row in Hamburg for Basilashvili



The No. 4 seed reaches his second #ATPTour semi-final this season with victory over Chardy



: @TennisTV | @hamburgopen pic.twitter.com/vrrf71CeP4