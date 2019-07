Англия Клоп: Не искам трофея от Шампионската лига да се споменава пред мен 26 юли 2019 | 16:08 - Обновена 0



Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп е категоричен, че повече не иска да говори за спечелената от тима през миналия сезон Шампионска лига. Вместо това намерението му е да се концентрира върху предстоящата кампания. “След турнето ни никой не бива да говори с мен за трофея от Шампионската лига. Не го носим с нас. Сега трябва да започнем нова глава. Има място за подобрение. Лесно е да планираш в офиса какво искаш да подобриш, но тогава или отсъстват трима играчи, или четирима други не са там. Така това се превръща в теоретична част от футбола и трябва да захвърляш плановете си в кошчето толкова често, понякога 10 минути преди мач.

What Jurgen Klopp has banned his Liverpool players talking abouthttps://t.co/PQTyuX2xkr pic.twitter.com/kKTF37eB0K — Mirror Football (@MirrorFootball) July 26, 2019

Ако го постигнем, то тогава може да бъде дразнещо да се играе срещу нас. Останалите трябва да мислят, че да играеш срещу Ливърпул или на " Jurgen Klopp: "Stability, consistency, fighting for results. Consistency on a high level is most important. If we can do that again it can be annoying playing us & we must come again so they think when they play Liverpool or go to Anfield it's not fun." pic.twitter.com/lL38C5ugIs — Anfield HQ (@AnfieldHQ) July 26, 2019 Ако го постигнем, то тогава може да бъде дразнещо да се играе срещу нас. Останалите трябва да мислят, че да играеш срещу Ливърпул или на " Анфийлд " не е забавно. Миналата година беше добра и е ясно, че не сме се променили много. Момчетата трябва да направят следващата стъпка. Те са по-възрастни и по-опитни", заяви Клоп.

