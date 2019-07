Президентът на Лил: Получихме четири оферти за Пепе, изборът е негов

Президентът на Лил Жерард Лопес потвърди, че клубът е получил четири оферти, за своята звезда Никола Пепе . Предложенията са удовлетворили тима и сега играчът трябва да прецени в кой от тях да премине.

“Миналата година помолихме Пепе да остане с обещанието, че този трансферен прозорец ще го продадем. Получихме оферти от четири големи клуба, които ни задоволяват икономически. Аурелио Де Лаурентис удовлетвори желанието ни за 80 млн. евро. Сега играчът трябва да прецени къде иска да отиде. Той трябва да вземе решението на основата на предложенията, които неговите агенти са получили от четирите клуба. В понеделник Пепе ще се завърне от ваканцията си и вярвам, че до средата на седмицата той ще е направил своя избор”, заяви Лопес пред “Тутоспорт”.

Lille president, Gerard Lopez: “Last year we asked Pepe to stay with the promise we would sell in this transfer window.



“We received offers that satisfy us economically from four big clubs.



“Napoli have satisfied our request for €80m. Now it is up to the player to decide." pic.twitter.com/lPxE6dUtLB