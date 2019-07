Тенис Лендъл и Зверев се разделиха 26 юли 2019 | 12:15 0



Александър Зверев и Иван Лендъл разделиха пътищата си след по-малко от година, в която работиха заедно. Новината всъщност е очаквана, след като в последно време резултатите на германеца не са задоволяващи, а самият той критикува и публично високо профилирания си наставник. The man can play some serious tennis



Alexander Zverev is into the quarters in Hamburg



: @TennisTV | @hamburgopen pic.twitter.com/AA2HOzzgbX — ATP Tour (@ATP_Tour) July 25, 2019 Александър Зверев работи с Иван Лендъл от август насам и спечели два трофея с него в екипа си, включително най-големия в кариерата си – този от финалите на ATP в Лондон. Напоследък обаче германецът не успява да запише убедителни резултати. В пресконференцията си преди European Open в Хамбург 22-годишният тенисист сподели, че се нуждае от по-голяма отдаденост от носителя на 8 титли от Големия шлем: „Понякога на тренировъчния корт в продължение на половин час той стои с гръб към мен и ми разказва за играта си на голф. Цялата тренировка продължава два часа.“ Some pictures of Sascha #Zverev from today’s match! #hamburgeuropeanopen pic.twitter.com/hePrLRXTS7 — Sommarsverige (@Sommarsverige) July 25, 2019 Борис Бекер пък вече се усъмни в ролята на Иван Лендъл като треньор на Александър Зверев, след като световният №5 отпадна още в първи кръг на Уимбълдън. Германската легенда критикува някои играчи от „Следващото поколение“, включително и 22-годишния си сънародник, който не успява да покаже на какво е способен в турнирите от Големия шлем. „Иван не беше на разположение в последните два месеца преди турнира. Или разполагаш с наставника си през цялото време, или не. Мисля, че е важно да се обграждаш с хора, които знаят какво се изисква, за да спечелиш „мейджър“. Трябва обаче да го правиш по правилния начин“, сподели Борис Бекер. TennisKafe.com

1