Джокович и Дел Потро отказаха Монреал, Григор е първи чакащ в списъка

Новак Джокович се отказа от участие в турнира по тенис "Роджърс къп" в Монреал, Канада. Сърбинът иска повече почивка преди старта на Откритото първенство на САЩ. Лидерът в световната ранглиста е четирикратен шампион на престижния турнир в Монреал. Аржентинецът Хуан Мартин дел Потро, който претърпя операция на дясното коляно, също няма да играе на "Роджърс къп". Това прави Григор Димитров първи в списъка на чакащите за директно влизане в основната схема, като ако това не се случи, той евентуално може да се възползва от "уайлд кард". Montreal update:

OUT: Djokovic, del Potro

IN: Gasquet, Kukushkin

Next: Dimitrov — Entry List Updates (@EntryLists) July 25, 2019 "Съжалявам да обявя, че се отказвам от "Роджърс къп". Имам подкрепата на моя екип и реших да дам по-дълга почивка на моето тяло преди завръщането ми в игра", заяви 32-годишният Джокович. Can't wait to see you both, @DjokerNole and @delpotrojuan, out there again soon! #ATP — ATP Tour (@ATP_Tour) July 25, 2019 Очаква се Рафаел Надал да бъде поставен под номер 1 на турнира в Канада, започващ на 3 август. Новак Джокович спечели "Уимбълдън" преди близо две седмици в изтощителен финал с Роджър Федерер.

