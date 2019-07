Далия Сето спечели титлата на 200 м съчетано

На 200 метра съчетано при мъжете на Световното първенство по плуване спечели Далия Сето. Японецът, който е бронзов медалист от олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година, завърши с време 1:56.14 минути. На втора позиция е швейцарецът Жереми Депланш, изостанал с 0.42 секунди след шампиона. Трети се нареди олимпийският вицешампион от Рио 2016 Чейс Калиш от САЩ.

