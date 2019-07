Водни спортове Австралия спечели световната титла в щафетата 4х200 м 25 юли 2019 | 19:52 - Обновена 0



копирано

Австралия спечели титлата в щафетата 4 по 200 метра свободен стил на световното първенство по плуване в Кванджу, Република Корея. Ариарн Тайтмъс, Мадисън Уилсън, Бриана Тросъл и Ема Маккиън завършиха с време 7:41.50 минути и поставиха нов световен рекорд в дисциплината, триумфирайки със златните медали. Предишното върхово постижение - 7:42.08 минути, поставено на световното първенство в Рим през 2009 година, беше притежание на Китай. Medal table after Day 14



Boglárka KAPÁS (HUN) shocked the world, while Caeleb DRESSEL (USA) defended his title and Daiya SETO (JPN) got his third gold in the history of #FINAWorlds



Download the official FINA APP

https://t.co/59zh08NPly…#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/412drjT0YA — FINA (@fina1908) July 25, 2019 САЩ, със звездата Кейти Ледецки в състава си, остана на второ място в тази щафета с време 7:41.87 минути, а Канада спечели бронзовите медали. Ледецки, която страда от вирусно заболяване в последните дни, се отказа от участие в някои дисциплини заради състоянието си. Оливия Смолига е първа във финала на 50 метра гръб с време 27.33 секунди. Това е общо третата световна титла за американката и втори медал за нея в Кванджу. Втора е световната шампионка от Будапеща 2017 Етиен Медейрош от Бразилия, а трета се нареди рускинята Дария Васкина. WORLD RECORD! What a way to end the session! A great duel between two huge swimming nations, USA and Australia, in the Women’s 4x200m Freestyle Relay. #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/bRbA1yvNLl — FINA (@fina1908) July 25, 2019 Унгарката Богларка Капаш стана световна шампионка в дисциплината 200 метра бътерфлай. Нейното време е 2:06.78 минути. На второ и трето място са съответно американките Хали Фликхингър и Кейти Драбът. В полуфиналите на 200 метра бруст при мъжете Матю Уилсън от Австралия изравни световния рекорд от 2:06.67 минути. Неговото върхово постижение е същото като на Ипей Уатанабе от Япония, поставено през януари 2017 година. Уатанабе завърши на трета позиция в същата серия.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 415 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1