Кузнецова няма да защитава титлата си във Вашингтон заради безумие

Шампионката от миналия сезон Светлана Кузнецова няма да играе на турнира по тенис във Вашингтон заради визови проблеми. 34-годишната рускиня съобщи за своя проблем в социалната мрежа Туитър и се извини на феновете, че няма да бъде в състояние да пътува до Северна Америка. Кузнецова спечели Откритото първенство на САЩ през 2004 година и "Ролан Гарос" през 2009 година. Опитната тенисистка има общо 16 спечелени титли на УТА в своята кариера.

"Никога не съм имала подобни проблеми в моя живот", категорична е Светлана Кузнецова. Тя се надява да получи виза в бъдеще и отново да играе на турнири в САЩ.

Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! pic.twitter.com/K1JzU2vupi